Erzurum’da sığınmacılara aşı standı kuruldu

Türkiye, koronavirüs salgının tek çözümü olan aşılamada önemli bir yol kat ederken her gün yüzbinlerce insan sunulan seçeneklerdeki aşıları yaptırıyor.

Aşılama da sağlık il müdürlükleri kurdukları stantlarla vatandaşların aşılara daha kolay ulaşmasını sağlayarak hizmet veriyor. Erzurum'da ise Göç İdaresi Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmada kentte yaşayan yabancı uyruklu sığınmacılarında aşıya ulaşmaları kolaylaştırıldı. Erzurum'da yaşayan 300'e yakın yabancı uyruklu sığınmacı, merkez Yaktuiye ilçesinde bulunan Narmanlı Camii avlusunda kurtulan aşı stantlarına yönlendirildi. Kurumda çalışan tercümanlar, yabancılara sosyal medya mecralarından hızla ulaşarak stantlara yönlendirdi. Telefon kullanmayan yabancılar ise tek tek evlerine gidilerek, aşı olmaları için aşı standına götürüldü.

Konuya ilişkin SABAH'a konuşan Erzurum Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan; "Covit tüm dünyamızı esir almış durumda. Bunun tek çözümünün aşı olduğunu biliyoruz. Bunun için birçok çalışma yürütüldü. Vatandaşlarımızın aşılara daha kolay ulaşmaları için birçok emek verildi. Bizde Göç İdaresi Müdürlüğü olarak şehrimizde yaşayan yabancı uyruklu sığınmacıların aşılarını olmaları için bir çalışma başlattık. Sağlık İl Müdürlüğümüz aşı standı kurdu. Tercümanlarımız vasıtası ile şehrimizde bulunan yabancılara ulaşarak aşılama konusunda yönlendirmelerde bulunduk. Telefon kullanmayan sığınmacılarımız vardı. Onlara da evlerine giderek ulaştık. Kurulan standa şimdiye kadar 300 yabancı uyruklu sığınmacı aşısını olurken, kendi vatandaşlarımıza da hizmet vermekte. Standımız devam ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.