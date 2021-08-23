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Giriş Tarihi: 23.8.2021 18:36

Lüks otomobil sollama yapınca park halindeki otomobillere çarptı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Lüks otomobil sollama yapınca park halindeki otomobillere çarptı

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesinde seyir halinde bulunan 34 FR 3987 plakalı lüks otomobil aniden sollama yapınca direksiyon hakimiyetini kaybedip önündeki araca ve park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kadıköy Kızıltoprak Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsünün sollama yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FR 3987 lüks otomobil, cadde üzerinde park halinde olan otomobillere çarpıp savruldu. Otomobil ardından çalıştığı dükkanın önünde molada bulunan Dilara Karadeniz'e çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü ile Dilara Karadeniz yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücü ile kadını ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yerinde çalışma yaptı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Lüks otomobil sollama yapınca park halindeki otomobillere çarptı
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