Lüks otomobil sollama yapınca park halindeki otomobillere çarptı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kadıköy Kızıltoprak Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsünün sollama yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FR 3987 lüks otomobil, cadde üzerinde park halinde olan otomobillere çarpıp savruldu. Otomobil ardından çalıştığı dükkanın önünde molada bulunan Dilara Karadeniz'e çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü ile Dilara Karadeniz yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücü ile kadını ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yerinde çalışma yaptı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.