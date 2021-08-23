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Giriş Tarihi: 23.8.2021 08:11 Son Güncelleme: 23.8.2021 08:12

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, Migros, A101 marketler saat kaça kadar açık? İşte 2021 çalışma saatleri

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, Migros, A101 marketler saat kaça kadar açık? İşte 2021 çalışma saatleri

Ağustos ayının son günlerini yaşarken market çalışma saatleri binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Hafta içi hafta sonu fark etmeksizin evlerinde en yakın BİM, ŞOK, Migros, A101 mağazasından alışveriş yapmak isteyenler marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Zincir marketlerin açılış kapanış saatleri değişkenlik gösterebiliyor. Peki Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, Migros, A101 marketler saat kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri 2021

Market çalışma saatleri alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gündeminden düşmüyor. Cumartesi Pazar ve hafta içi BİM, ŞOK, Migros, A101 çalışma saatleri değişkenlik gösterirken Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. Marketler hafta içi ve hafta sonu farklı saatlerde açılıyor ve kapanıyordu. Normalleşme adımları kapsamında marketlerin mesai saatleri de değişti. Peki Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, Migros, A101 marketler saat kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

Bu bilgilere göre market ve bakkalların çalışma saatleri işletmeler tarafından belirleniyor. Zincir marketlerde de şube bazlı değişiklik yaşanabiliyor. A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri yaz dönemi dolayısıyla 09.00-21.30 olarak karşımıza çıkıyor. Bazı marketler ise 10.00-22.00 ya da 08:30-20:30 saatleri arasında hizmet veriyor. Bulunduğunuz bölgeye göre market çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.

MARKETLERE GİRİŞTE KİŞİ SINIRI VAR MI?

Tam kapanma sürecinde marketlerde aynı anda belli bir sayının üzerinde kişinin bir arada bulunması önleniyordu. Ancak bu kural kaldırıldı. Şuan büyük kalabalıklar oluşturulmadığı sürece markette kişi sayısına dair bir sınır söz konusu değil.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri şimdilik 09.00-21.00 olarak devam ediyor. Bazı marketler ise 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bulunduğunuz bölgeye göre market çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.

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Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, Migros, A101 marketler saat kaça kadar açık? İşte 2021 çalışma saatleri
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