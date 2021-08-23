Ölüme ramak kala

İstanbul
'da yaşayan Fatma Yasak
, boşanma aşamasında olduğu Alper Tasalı
'nın silah zoruyla kendisini kaçırdığını ifade etti, dehşet dolu anları sosyal medyadan paylaştı. Yasak, "14 Nisan 2019'da Alper Tasalı isimli şahısla evlendik. Daha evliliğimizin ilk ayında başladı şiddet, dayak, hakaretler... Bu böyle 4 aya yakın sürdü" ifadelerini kullandı. Yasak, 20 Ağustos'ta ailesinin evinden iş görüşmesine gitmek için çıktığında beyaz bir araçla kaçırıldığını ifade ederek şunları söyledi: "Araca binerken 3 defa KADES uygulaması üzerinden çağrı gönderdim. Silivri
'de boş bir araziye çekip önce beni, sonra kendini öldüreceğini dile getirdi. O sıralarda KADES'ten ihbarımı gören ekipler, beni aradı. Polis olduklarını anlamaması için 'İş görüşmesine gideceğim yer arıyor' diyerek telefonu açtım. Polis memurlarına iş görüşmesine gelemediğimi, acil Silivri tarafına gitmem gerektiğini belirttim. Polisle iletişime geçtiğimi fark etti. Daha sonra ikimizin telefonunu camdan fırlattı. Daha sonra onu barışacağımıza ikna ettim. Silahı ailemin evine bırakmamızı, birkaç eşyamı alıp çıkacağımı söyledim."
7 SAATLİK İŞKENCE...
Fatma Yasak paylaşımlarını şöyle sürdürdü: "Sonrasında silahı mermileri ve bıçağını alıp eve çıktım. Eve çıktığım anda babama durumu anlattım ve polisi aradık. Ekipler geldi. Önce hastaneye ardından büroya götürdüler. 13.00'ten 20.00'ye kadar süren bu durumun ardından bu şahsı nezarethaneye koydular. Fakat, Alper Tasalı'nın tutuksuz yargılandığını öğrendim. İtiraz ettik. Ben televizyonda 'Bir kadın daha katledildi' haberiyle görülmek istemiyorum."
"KADES'E ÇAĞRI ATTIM"
BOŞANMA aşamasındaki eşi Alper Tasalı'nın canına kastettiğini öne süren Fatma Yasak, "Üç defa KADES (Kadın Destek Uygulaması
) üzerinden çağrı gönderdim. Beni aradılar iş görüşmesi gibi onlarla konuştum. Beni Silivri'ye götürüp infaz edecekti. Bir şekilde kurtuldum. Özgecan gibi, Aleyna Çakır
gibi ölmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.