Suriye sınırında 5 kilo 800 gram esrar bulundu

Hatay Narkotik Suçlarla (NSM) Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde sınır bölgesinden, Suriye'den Türkiye'ye bol miktarda esrar geçirileceği istihbaratını alan ekipler Altınöizü'nün Hacıpaşa mahallesi mevkisin de iki sınır arasında bulunan güvenli bölgede sarı bir çuval içeresinde atılı vaziyette 5 kilo 800 gram takoz esrar ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün olayla ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi.