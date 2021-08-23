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Giriş Tarihi: 23.8.2021 16:53

Suriye sınırında 5 kilo 800 gram esrar bulundu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Suriye sınırında 5 kilo 800 gram esrar bulundu

Hatay’ın Suriye sınırında bulunan güvenli bölgede atılı vaziyette 5 kilo 800 gram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tahkikat başlattı.

Hatay Narkotik Suçlarla (NSM) Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde sınır bölgesinden, Suriye'den Türkiye'ye bol miktarda esrar geçirileceği istihbaratını alan ekipler Altınöizü'nün Hacıpaşa mahallesi mevkisin de iki sınır arasında bulunan güvenli bölgede sarı bir çuval içeresinde atılı vaziyette 5 kilo 800 gram takoz esrar ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün olayla ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi.

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Suriye sınırında 5 kilo 800 gram esrar bulundu
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