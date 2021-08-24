Barış Orkestrası’ndan kadınlara mesaj: Yalnız değilsin

Dünyanın her yerinde baskı ve şiddetle karşı karşıya kalan kadınlara Barış Orkestrası'ndan üç dilde mesajı var; Yalnız Değilsin' Yahudi, Müslüman ve Hristiyan müzisyenlerden oluşan 'Barış Orkestrası' tüm dünyada kadınların yaşadığı sorunlarına dikkat çekmek için Türkçe, İbranice, Arapça sözlerden oluşan çok anlamlı bir şarkı hazırladı. Türkçe sözlerini Linet'in seslendirdiği şarkı tüm dünyadaki kadınları birlik olmaya çağırıyor ve 'yalnız değilsiniz' mesajı veriyor. Orkestra şefi Tom Cohen 'Biliyorum bu şarkı belki barış getirmeyecek ancak bu şarkıyla ihtiyacı olan tüm kadınların sesi olacağız'' diye konuştu. Barış Orkestrası farklı ülkelerden 30 müzisyenden oluşuyor.

Sözler

Cennnet kokar tüm kadınlar

Dünya denen bu mahşerde

Yürekli bir destan yazarlar

İnadına çiçek açarlar



Güzel kadın sen kardeşimsin

Bu hikayede yalnız değilsin

Bin defa düşsen bile

Vazgeçme kalk bu hayat senin