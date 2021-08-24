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Giriş Tarihi: 24.8.2021 18:31 Son Güncelleme: 24.8.2021 18:34

Barış Orkestrası’ndan kadınlara mesaj: Yalnız değilsin

Barış Orkestrası’ndan kadınlara mesaj: Yalnız değilsin

Dünyanın her yerinde baskı ve şiddetle karşı karşıya kalan kadınlara Barış Orkestrası’ndan üç dilde mesaj var; Yalnız Değilsin’…

Dünyanın her yerinde baskı ve şiddetle karşı karşıya kalan kadınlara Barış Orkestrası'ndan üç dilde mesajı var; Yalnız Değilsin' Yahudi, Müslüman ve Hristiyan müzisyenlerden oluşan 'Barış Orkestrası' tüm dünyada kadınların yaşadığı sorunlarına dikkat çekmek için Türkçe, İbranice, Arapça sözlerden oluşan çok anlamlı bir şarkı hazırladı. Türkçe sözlerini Linet'in seslendirdiği şarkı tüm dünyadaki kadınları birlik olmaya çağırıyor ve 'yalnız değilsiniz' mesajı veriyor. Orkestra şefi Tom Cohen 'Biliyorum bu şarkı belki barış getirmeyecek ancak bu şarkıyla ihtiyacı olan tüm kadınların sesi olacağız'' diye konuştu. Barış Orkestrası farklı ülkelerden 30 müzisyenden oluşuyor.

Sözler
Cennnet kokar tüm kadınlar
Dünya denen bu mahşerde
Yürekli bir destan yazarlar
İnadına çiçek açarlar

Güzel kadın sen kardeşimsin
Bu hikayede yalnız değilsin
Bin defa düşsen bile
Vazgeçme kalk bu hayat senin

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Barış Orkestrası’ndan kadınlara mesaj: Yalnız değilsin
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