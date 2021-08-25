2 bin 200 yıllık kibele heykelleri bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Alman Arkeoloji Enstitüsü
'nün İzmir Bergama Antik Kenti
'nde yürüttüğü geniş çaplı kazı çalışmaları her yıl yeni buluntularla Antik Çağ dünyasına ilişkin yeni bilgiler sunuyor. Antik kentte sürdürülen kazılar sırasında 2 bin 200 yıl önce Bergamalılar tarafından kullanılmış kent surları içinde 5, dışında 3 dini alan bulundu. Bu alanlarda çok sayıda "bereket tanrıçası" ya da "ana tanrıça" olarak bilinen Kibele'nin heykelcikleri çıkarıldı. Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Felix Pirson, "Bergama'da günümüzden 2 bin 200 yıl önce çok geniş din yelpazesi var ve insanlar farklı tanrılara inanıyor. Mezarlar, doğal alanlar ve şehir merkezinde tespit edilen kutsal alanlardaki Kibele heykelcikleri halkın genellikle Anadolu bereket tanrıçasını tercih ettiğini ortaya çıkarıyor. Yeni bulunan heykelcikler dönemin dini inancı konusunda bize çok bilgi veriyor. O dönem Zeus
, Athena
gibi tanrılar resmi kült ancak doğal alanlarda ortaya çıkarılan heykelcikler halkın inancını bize söylüyor" dedi.
DUA EDİP KURBAN KESİYORLAR
Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güler Ateş
ise tanrıça Kibele'nin heykelciklerine daha önce Bergama'da rastladıklarını ancak son dönemde sayılarında artış olduğunu aktardı. Ateş, "Helen kenti olma iddiasındaki bir kentin içinde ve çevresinde, dağlarında, tepelerinde, su kaynaklarında, mağaralarda, çok sayıda kutsal alanda Kibele heykelcikleri tespit ettik. Bu adak eşyalarını satın alanlar, kap kacağıyla birlikte dini bayramlarda doğal alanlara gidiyordu. Dualarını yapıp kurbanını kesip adakta bulunduktan sonra kap kacağını kırıyor, Kibele figürinlerini bırakıyordu. Resmi inançlar değişse de insanların kalbinde ana tanrıça, bereket, toprak ana kültü yaşamaya devam etmiş. Kadının varlığı ve doğayı simgelemesi Anadolu'da çok güçlüydü" diye konuştu. AA