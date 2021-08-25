Bagaj dolusu uyuşturucu yakalandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilen araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada bagaj kısmında 70 paket halinde toplam daralı ağırlığı 20 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı vaziyette bulunan şarjör içerisinde 4 adet mermi ele geçirildi. Araç sürücüsü M.E gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınmak üzere NARKO şubesine getirildi. Buradaki işlemlerin ardından M.E. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan Savcılığa sevk edildi. Savcılık tutuklanma talebiyle zanlıyı mahkemeye sevk etti. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.