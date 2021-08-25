Çay değil zehir demliyoruz! Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz…

Çay, Türk mutfağının geleneksel lezzetleri arasında oldukça mühim bir öneme sahip. Yapılan bazı araştırmalar, çayın demlenmesi konusunda yapılan hataları ortaya çıkardı. Öyle ki, yanlış demlenmiş çayın içimi ciddi sağlık problemlerini de beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle demleme işlemi sırasında bazı püf noktaları göz önünde bulundurmak büyük önem arz ediyor. İşte çay demlerken dikkat edilmesi gereken noktalar…

YANLIŞ DEMLEME SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR

Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır.

Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz.

ÇAYIN ACI OLMAMASI VE UZUN SÜRE DAYANMASI

Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir.

OCAK ÜZERİNDEN ALIN

Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi takdirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.

YÜKSEK ISIYA MARUZ BIRAKMAYIN

Çayı demlerken veya demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakmamalısınız.

Yüksek ısıda kalan ve demlenen çay insan sağlığı için büyük tehdit oluşturabilir.

KANSER RİSKİ VAR

Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.

BURUK BİR TAT BIRAKIR

Dışarı da içtiğimiz çayların yüksek ısıya maruz kaldığı nasıl anlarız diyorsanız, acımaya yüz tutmuş ağzınızda fazla buruk bir tat bırakmasından anlayabilirsiniz.

KAYNAMAMIŞ SU İLE DEMLEYİN

Çayı muhakkak kaynamamış su ile demlemeniz gerekir.

Aşırı bir şekilde kaynamış su çaya döküldüğü zaman çayın içerisinde bakteri oluşmasına sebebiyet verebilir.

Çayın tadının acıması da genellikle bu sebeplerden meydana gelmektedir.

ÇAY RUTUBET ALIR

Çay demlerken yapılan bir diğer hata ise daha henüz çay suyu sıcakken üst demliğe çay koyulmasıdır.

Bu yöntemle çay rutubet alır ve henüz demlikteyken bayatlar.