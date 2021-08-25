Paralimpik nedir, ne demek? Paralimpik oyunlar ve branşlar nelerdir? Paralimpik Olimpiyat oyunları ne zaman başlıyor?

Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 2020 Tokyo Olimpiyatları kapsamında Paralimpik Olimpiyat oyunları başlıyor. Bu haberin duyurulmasıyla birlikte pek çok vatandaş bu kelimenin anlamını "paralimpik nedir, ne demek?" sorularıyla araştırmaya koyuldu. Kelimenin anlamının yanı sıra, paralimpik oyunlar ve branşlar nelerdir soruları da araştırma konusu oldu. İşte olimpiyatlar ve bu kelime hakkında merak edilenler.
PARALİMPİK NE DEMEK?
Paralympic kelimesi İngilizce'de türetilmiş ve diğer dillere geçmiş bir sözcüktür. Paralyzed "engelli" ve olympic kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Engelli sporcuların grup halinde ya da bireysel olarak yaptığı yarışmalar bu ismi alır.
PARALİMPİK OYUNLAR İLK NE ZAMAN DÜZENLENDİ?
Önceleri daha küçük çaplı olarak varlığını sürdürse de bu olgu II. Dünya Savaşının sonrasında dünya çapına ulaştı. O yıllarda yarışmaların nedeni savaş esnasında yaralanan savaş gazileri ve sivillere yardım etmekti. 1944 yılında İngiliz Hükümetinin talebi ile Dr. Ludwig Guttmann İngiltere'deki Stoke Mandeville Hastanesi'nde belkemiği zedelenmesi olanlar için bir merkez açtı ve zamanla rehabilitasyon için yapılan spor, eğlence için yapılan spora, oradan da rekabetçi spora dönüştü.
29 Temmuz 1948 tarihinde, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları açılış gününde Dr. Guttmann tekerlekli sandalyedeki atletler için ilk yarışmayı düzenledi ve bunlara Paralimpik tarihinde bir kilometre taşı olan Stoke Mandeville Oyunları ismini verdi. Burada 16 kadın ve erkek askeri personel yer aldı ve okçuluk yarışmalarında yer aldılar. 1952 yılında da Hollandalı gazilerin harekete katılması ile Uluslararası Stoke Mandeville Oyunları başlatılmış oldu. Bu harekete 1960 yılında "Paralimpik Oyunlar" adı verildi. Bu tarihten itibaren oyunlar dört yılda bir yapılmaya başlandı.
PARALİMPİK SPORLAR NELER?
Yaz Oyunlarında yer alan sporlar: Para-Halter, Para-Atıcılık, Para-Atletizm, Binicilik, Bisiklet, Boccia, Futbol (5 kişilik) Kano, Goalball, Judo, Kayak, Kürek, Masa Tenisi, Okçuluk, Tekerlekli Sandalye Basketbol, Para-Dans Sporu, Para Yüzme- Tekerlekli Sandalye Eskrim, Tekerlekli Sandalye Ragbi, Tekerlekli Sandalye Tenisi, Voleybol, Tekvando, Triatlon
Kış Oyunlarında yer alan sporlar: Alp kayağı, Kuzey kayağı, Biatlon, Buz kızağı ve Buz hokeyi, Curling.