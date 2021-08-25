Paralimpik nedir, ne demek? Paralimpik oyunlar ve branşlar nelerdir? Paralimpik Olimpiyat oyunları ne zaman başlıyor?

Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 2020 Tokyo Olimpiyatları kapsamında Paralimpik Olimpiyat oyunları başlıyor. Bu haberin duyurulmasıyla birlikte pek çok vatandaş bu kelimenin anlamını "paralimpik nedir, ne demek?" sorularıyla araştırmaya koyuldu. Kelimenin anlamının yanı sıra, paralimpik oyunlar ve branşlar nelerdir soruları da araştırma konusu oldu. İşte olimpiyatlar ve bu kelime hakkında merak edilenler.

PARALİMPİK NE DEMEK?

Paralympic kelimesi İngilizce'de türetilmiş ve diğer dillere geçmiş bir sözcüktür. Paralyzed "engelli" ve olympic kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Engelli sporcuların grup halinde ya da bireysel olarak yaptığı yarışmalar bu ismi alır.