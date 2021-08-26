Bağdat Caddesi’ndeki trafik kazasında yeni gelişme! 6 yıla kadar hapsi istendi

Bağdat Caddesi'nde 8 Temmuz günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre sürücü Bülent Kaya aşırı hız yaptığı aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal'a çarptı. Baykal, yere savrulurken hızını alamayan otomobil 2 motosiklet ve banka çarptıktan sonra ağaca vurarak durabildi. Olaydan sonra gözaltına alınan ve 9 Temmuz günü adliyeye getirilen Kaya, yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. 68 yaşındaki kadın ise 10 Temmuz günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SAVCILIK DOSYAYI TEKRAR İNCELEMİŞTİ

Savcılık ise dosyayı yeniden inceleyerek Bülent Kaya'nın yeniden gözaltına alınması talimatını verdi. Kadıköy Asayiş Büro Ekipleri'nce gözaltına alınan Kaya, sabah saatlerinde yeniden İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Bülent Kaya, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU ASLİ KUSUR DEDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yürüttüğünü soruşturma kapsamında hazırladı iddianamede 25 yaşındaki Bülent Kaya'nın 8 Temmuz tarihinde akşam saatlerinde Bağdat Caddesi'nde seyir halindeyken, karşıya geçmeye çalışan Güler Baykal'a çarparak ölümüne sebebiyet verdiği anlatılırken iddianamedeki bilirkişi raporunda araç sürücüsü Bülent Kaya'nın asli kusurlu olduğu, hayatını kaybeden yaşlı kadının ise kusurlu olmadığı aktarıldı.

60 KM HIZLA GİTTİĞİNİ SAVUNDU

Hazırlanan iddianamede yer verilen Bülent Kaya'nın ifadesinde, olay günü Bağdat Caddesi'nde orta şeritte 60-70 kilometre hızla ilerlemekte olduğunu, yaşlı kadının aniden önüne çıktığını, direksiyonu sola kırdığını ancak kazayı engelleyemediğini ve pişman olduğunu söylediği açıklandı.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ayrıca iddianamede şüpheli sürücünün 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Bülent Kaya'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.