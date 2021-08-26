Datça’da korkunç olay! Annesini boğduktan sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 18.00 sıralarında Hızırşah Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen üniversite öğrencisi Hasan Oben Pullu, iddiaya göre annesi Atiye Pullu ile tartıştı. Tartışma sırasında annesine saldıran Hasan Oben Pullu, önce boğmaya çalıştı. Ardından, baygınlık geçiren annesini mutfaktan aldığı bıçak ile 15 yerinden yaraladı.