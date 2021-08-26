Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Datça'da korkunç olay! Annesini boğduktan sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 26.8.2021 20:56 Son Güncelleme: 26.8.2021 21:20

Datça'da korkunç olay! Annesini boğduktan sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

DHA
Datça’da korkunç olay! Annesini boğduktan sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Muğla'nın Datça ilçesinde Hasan Oben Pullu (29) çıkan tartışmanın ardından annesi Atiye Pullu'yu (54) önce boğdu daha sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Annesinin cesedinin başında bekleyen Pullu, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan korkunç olayın yaşandığı anda baba Pullu'nun hava almak için dışarı çıktığı ve o sırada evde olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Hızırşah Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen üniversite öğrencisi Hasan Oben Pullu, iddiaya göre annesi Atiye Pullu ile tartıştı. Tartışma sırasında annesine saldıran Hasan Oben Pullu, önce boğmaya çalıştı. Ardından, baygınlık geçiren annesini mutfaktan aldığı bıçak ile 15 yerinden yaraladı.

BABASI HAVA ALMAK İÇİN YÜRÜYÜŞE ÇIKMIŞ

Hava almak için yürüyüşe çıkan baba Mustafa Pullu, eve döndüğünde mutfakta eşi Atiye Pullu'yu kanlar içerisinde, oğlunu ise salonda otururken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atiye Pullu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından PTT'den emekli Atiye Pullu'nun cesedi otopsi için Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BAŞINDA BEKLEDİ

Annesini boğduktan ve 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Oben Pullu ise olay yerinden ayrılmadı. Pullu, eve gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Datça'da korkunç olay! Annesini boğduktan sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA