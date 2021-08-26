İstiklal Caddesi’nde korkutan otel yangını

Yangın, 23.15 sıralarında Beyoğlu
Şehit Muhtar Mahallesi İstiklal Caddesi
Bekar Sokak üzerinde bulunan bir otelin bodrum katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında polis ekipleri çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken otelin bodrum katında küçük çaplı hasar oluştuğu belirtildi.