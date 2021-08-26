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Giriş Tarihi: 26.8.2021 23:45

İstiklal Caddesi’nde korkutan otel yangını

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstiklal Caddesi’nde korkutan otel yangını

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan bir otelin bodrum katında çıkan paniğe sebep oldu. Yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, 23.15 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi İstiklal Caddesi Bekar Sokak üzerinde bulunan bir otelin bodrum katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında polis ekipleri çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken otelin bodrum katında küçük çaplı hasar oluştuğu belirtildi.
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İstiklal Caddesi’nde korkutan otel yangını
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