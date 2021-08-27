7 bin evliya bu şehirde yatıyor

Evliya
Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde 7 binden fazla evliyanın bulunduğu Aksaray'da Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri başta olmak üzere bir çok talebe yetiştiren Anadolu erenlerinden Somuncu Baba'nın türbesi de bulunuyor. Yıllarca kendisini gizleyerek insanlara somun dağıtan ve Somuncu Baba olarak bilinen Şeyh Hamid-i Veli'nin yaşam hikâyesi türbesini ziyarete gelenleri adeta manevi bir yolculuğa çıkarıyor. SABAH Yazarları Aksaray İl Buluşması kapsamında Evrah kabristanındaki Somuncu Baba Türbesi'ne ziyaret etti. SABAH yazarlarına eşlik eden Aksaray İl kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Aksaray'da 7 bin civarında evliyanın bulunduğunu kaleme aldığını söyledi. Aksaray'daki Ervah kabristanının da bir çok evliya ve ulemanın mezarlarının bulunduğunu belirten Doğan, bunlardan bazılarının Şeyh Cemalettin Aksaray-i, Hamza Baba ve Somuncu Baba olduğunu söyledi.
SOMUNCU BABA OLARAK TANINDI
Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba'nın, 1.331 yılında Kayseri
'nin Akçakaya köyünde dünyaya geldiğini belirten Aksaray Kültür ve Turizm il Müdürü Mustafa Doğan, Somuncu Baba'nın Osmanlı Padişahlarından Yıldırım Beyazıt Han
zamanında yaşadığını ve Hz. Muhammed'in 24. kuşak soyundan asil bir seyyid olduğunu söyledi. Somuncu Baba'nın ilk eğitimini babasından aldığını belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Somuncu Baba daha sonra ilim tahsilini Şam
, Tebriz, Hoy ve Erdebil
'de sürdürmüş. Bayazid-i Bestâmi'nin ruhâniyetinden istifâde etmiş ve Alaaddîn-i Erdebilî'den icâzet alarak tekrar Anadolu'ya dönmüştür. Yıldırım Beyazıt Han'ın Niğbolu Savaşı'nın kazanılmasına Allah'a şükür nişânesi olarak yaptırdığı Bursa
Ulu Cami, Osmanlı Devleti'nin ilk selâtin camisidir. Bursa'da çilehanesinin yanına yaptığı ekmek fırınında somun pişirerek çarşı pazar dolaşıp 'Mü'minler, Somunlar' nidâlarıyla ekmek dağıtan Şeyh Hamidi Veli Hazretleri, Ulu Cami'nin inşası sırasında da işçilere ve halka somun dağıtmış, manevi yönünü gizlediğinden dolayı halk arasında 'Somuncu Baba' lâkabıyla bilinir olmuştur." Doğan, "Bu dönemde Somuncu Baba kimdir? diye sorsanız 'Tüm halk her gün ekmek dağıtan yaşlı nurâni zâtı gösterecektir" ifadelerini kullandı.