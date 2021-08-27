Karakter eğitimi projesi rol model oldu

AKSARAY
İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, özel bir sunum yaparak şehrin eğitim alanında başlattığı projeleri anlattı. Aksaray Valiliği
'nin himayelerinde geçen yıl çok sayıda proje başlattıklarını ifade eden Kartal, "Bunlardan biri de 'Karakter Eğitimi' projesi oldu. Bu kapsamda öğretmen eğitim programı başladı. Okul öncesine devam eden öğrencilere uygulanacak eğitim programı ile çocuklara karakter eğitimi veriliyor" dedi. Aksaray'da okul öncesi eğitim öğrencileri için belirlenen saygı, sevgi, merhamet, güven, sabır, dürüstlük gibi toplam 20 değer için haftalık etkinlikler gerçekleştiriliyor. Karakter eğitimi programına Aksaray Üniversitesi'nden akademisyenler de destek veriyor.
YÜZDE 80'I KITAP GÖRMÜYOR
Projenin mimarı Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise anaokulu eğitimi alan çocukların almayan çocuklardan yüzde 35-40 daha başarılı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye
'de yılda 1 milyon 200 bin çocuk dünyaya geliyor, bu çocukların 6 yaşına kadar yüzde 80'i hiç kitapla muhatap olamıyor. Bizim kendimize bir ayna tutmamız lazım. Temel sıkıntımız şu, bir değerler perdesi bir de roller perdesi var. Biz çocuklara ilk önce roller perdesini sunuyoruz. Bu yanlışı ilk önce değerleri öğreterek ortadan kaldırıyoruz. O kendisi yaşayıp görecek. İrade ettiği zaman roller perdesinde her şeyi fark eder ve öğrenir. Ortak değerlerimizi bütün çocuklarımıza öğreteceğiz" diye konuştu.