Düğün magandası dehşet saçtı

Gaziantep'te yapılan bir düğünde silahla havaya ateş açılması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Karkamış ilçesinin Çiftlik Mahallesi'ndeki düğünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce havaya ateş açıldı. Kurşunlar Gaziantep'ten misafir olarak gelen bir mahallenin muhtarı Mehmet Özaslan ve akrabası Nail Yiğitoğlu'na isabet etti.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özaslan'ın hayati tehlikesinin bulunulduğu öğrenildi.

Jandarma havaya ateş açan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.