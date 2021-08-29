"Sayısal Loto sonuçları" haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV canlı yayınında çekilerek açıklanmaya devam ediyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayilerine giderek kupon dolduran şans oyunu severler "28 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (28 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 28 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;