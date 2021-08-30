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Giriş Tarihi: 30.8.2021 10:31

Hayal güçlerini sanatla buluşturdular

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Hayal güçlerini sanatla buluşturdular

KKTC genelinde ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim gören çocukların hayal güçlerini sanatla buluşturan, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirdiği “Sanat Eserlerine Çocuk Bakışı” projesi tamamlandı. “Geleceğin Yazarlarını Şairlerini Keşfediyoruz” sloganıyla düzenlenen projede dereceye girenlere ödülleri Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımıyla, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen törenle verildi.

KKTC'deki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrencilere ulaşılan proje kapsamında, çocuklar Lefkoşa Dereboyu'ndaki Günsel Sanat Müzesi, YDÜ Yerleşkesindeki Günsel Ofis Müzesi ve Lefkoşa Surlariçi Şehir Müzesinden seçilen eserlerden ilham alarak öykü ve şiirler kaleme aldı. Törende Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli'nin konuşmalarının ardından projeye katılım belgeleri ve dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Projeye şiir ve öyküleri ile katılan öğrenciler arasında dereceye girenler jüri üyeleri tarafından belirlendi. 6-8 yaş Dünya Grubu kategorisinde Dünya Kılıç birinci, Beren Başarı ikinci, Rafet Korkmaz üçüncü oldu. 9-11 yaş Güneş Grubu kategorisinde ise Elvin Çavuşoğlu birinci, Salih Karanfiller ikinci, Fatma Karataş ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. 12-14 yaş Galaksi Grubu kategorisinde de Melis Taluğ birincilik, Erkancan Tiken ikincilik ve Hayat Körler üçüncülük ödülü kazandı.

"Geleceğin Yazarlarını Şairlerini Keşfediyoruz" sloganıyla düzenledikleri "Sanat Eserlerine Çocuk Bakışı" projesini pandemi döneminde okullarından, arkadaşlarından ve sanatsal etkinliklerden uzak kalan çocuklara ulaşmak için düzenlediklerini söyleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, "Çocuklarımızdan sanat eserlerinden ilham alarak öykü ve şiir kaleme almalarını istedik. Çocuklarımızdan gelen eserler hayal dünyalarının zenginliğini bir kez daha keşfetmemizi sağladı" dedi.

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Hayal güçlerini sanatla buluşturdular
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