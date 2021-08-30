Her akşam anneye gitmek boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay 2
. Hukuk Dairesi, eşin sürekli olarak akşamları iş çıkışından sonra annesinin evine gitmesini boşanma sebebi saydı. Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi
; erkeği ağır, kadını hafif kusurlu kabul ederek her iki tarafın davasının kabulü ile boşanmalarına karar verdi. Davacı-karşı davalı erkek istinaf kanun yoluna başvurdu. Bölge Adliye Mahkemesi
, iki tarafı da eşit kusurlu saydı. Erkeğin, "sürekli akşamları iş çıkışından sonra annesinin evine giderek bu durumu alışkanlık haline getirmek, evin ihtiyaçlarını gidermeyerek birlik görevlerini yerine getirmemek ve evi terk etmek" hareketleri kusur sayıldı. Kadının ise ilk derece
mahkemesince kusur olarak kendisine yüklenen ve istinaf başvurusunda bulunmadığından kendisi bakımından kesinleşen "evin anahtarlarını değiştirmek, eşinin eşyalarını toplayarak çöpe atmak" şeklindeki davranışları kusur sayıldı. Kararı iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Yüksek Mahkeme, kocanın her akşam iç çıkışı annesini ziyarete gitmesini boşanma sebebi saydı. İHA