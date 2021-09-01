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Giriş Tarihi: 1.9.2021 23:55 Son Güncelleme: 1.9.2021 23:55

Motosikletli gencin feci ölümü

İHA
Motosikletli gencin feci ölümü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada kafasını bariyerlere çarpan 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

Kaza, Adapazarı ilçesi D650 karayolu Tepekum Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Erenler istikametine seyir eden O.D. (29) idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü kafasını bariyerlere çarparak olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan O.K. ise yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Sürücünün cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Motosikletli gencin feci ölümü
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