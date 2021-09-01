Narkotik polisinden havalimanında uyuşturucu operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonlarına ara vermeden devam ediyor.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uyuşturucu madde ile bir kişinin geleceği istihbaratını alan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli şahısın üzerinde ve bavullarında yapılan aramalarda 523 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltın alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.