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Giriş Tarihi: 1.9.2021 10:22

Narkotik polisinden havalimanında uyuşturucu operasyonu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Narkotik polisinden havalimanında uyuşturucu operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda havalimanında 523 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonlarına ara vermeden devam ediyor.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uyuşturucu madde ile bir kişinin geleceği istihbaratını alan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli şahısın üzerinde ve bavullarında yapılan aramalarda 523 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltın alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Narkotik polisinden havalimanında uyuşturucu operasyonu
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