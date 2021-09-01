‘Yavaş git’ diyene kurşun yağdırdı

İstanbul Güngören
'de cadde üzerinde egzozu gürültü çıkaran aracıyla seyreden 21 yaşındaki Emrullah K., kendisine "Yavaş git" diyen Seyyar Kayıtbey'e (41) kurşun yağdırdı. Kayıtbey hayatını kaybetti. Polis, şüpheli Emrullah K. ve 2 kişiyi gözaltına aldı. Emrullah K. tutuklandı. Olay, Gençosman
mahallesinde 28 Ağustos'ta yaşandı. İddiaya göre; Kayıtbey ile kardeşi yolun karşısına geçmek isterlerken önlerinden gürültü çıkaran egzozuyla hızlı bir araç geçti. Kayıtbey bu araca tepki gösterip "Biraz yavaş git" dedi. Bunu duyan araç sahibi biraz ileride aracı durdurup yanlarına geldi. Araçtan inen Emrullah K., Kayıtbey'e tabancayla peş peşe ateş etti. Ardından da olay yerinden kaçtı. Kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kayıtbey tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
8 KOVAN BULUNDU
Çalışma başlatan Cinayet Büro ekipleri olay yerinde 8 adet 7.65 çapında kovan buldu. Çalışmaların devamında kimliği tespit edilen şüpheli Emrullah K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde "Silahı kaçarken düşürdüm, H.Ç. tabancayı aldı. Muhtemelen U.Ç.'yle paslaşarak tabancayı saklamışlardır" dedi. Cinayet Büro ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Silahı kullanan Emrullah K. tutuklandı.