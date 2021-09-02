Batman’daki cinayetin katil zanlısı yakalandı

Geçtiğimiz haftalarda Batman Merkez 19 Mayıs Mahallesi Kazım Arıca Caddesi üzerindeki evinde silahla göğüs kısmından yaralanan Eşref Ayaz hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Batman İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu cinayeti gerçekleştiren kişinin 74 yaşındaki Ş.A. olduğu güvenlik kamaralarınca tespit edildi. Ş.A.'nın bir adreste saklandığını tespit eden polis, cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı operasyon düzenledi. Saklandığı adreste yakalanan Ş.A., İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAN DAVASINDAN KAÇMAK İÇİN İSTANBUL'A YERLEŞMİŞTİ

Öte yandan cinayete kurban giden Eşref Ayaz'ın kan davası nedeniyle uzun yıllar İstanbul'a yerleştiği, kısa bir süre önce de Batman 19 Mayıs Mahallesindeki evine tekrar döndüğü ortaya çıktı. Kan davası nedeniyle 3 yıl önce Eşref Ayaz'ın kardeşinin de İstanbul'da husumetli olduğu aile tarafından öldürüldüğü öğrenildi.