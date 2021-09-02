Şanlıurfa’da motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza akşam Şanlıurfa-Akçakale yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile Ahmet Yaşar (46) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Ahmet Yaşar yola savruldu.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Ahmet Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Ahmet Yaşar'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı