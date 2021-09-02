THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşcı, “THK’nin borcu 1 miyar 844 milyon”

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen ve sürekli tartışma konusu haline getirilen Türk Hava Kurumu, tüm iddialara ve karalama kampanyalarına karşı mücadele ediyor. Türkiye'nin önemli kurumlarından birisi olan THK'nın hakkındaki asılsız iddialara Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, açıklık getirdi. 2019 yılında mahkeme kararıyla atanan kayyum heyeti adeta bir enkaz devraldığı ortaya çıktı.



Türk Hava Kurumu Üniversitesi, hakkında konuşan Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, "Türk Hava Kurumu, uzay havacılık alanında söz sahibi olması lazım. Bilişim ve turizm şirketleri kurmuşlar. Üniversitemizde uzay ve havacılık alanında aslında ihtisas sahibi olması gerekiyor. O yolda ilerletmeye çalışıyoruz ama kuruluş yıllarında maalesef işletme ağırlıklı, şaibelere bulaşmış bir yüksek lisans eğitim ve programları ile epey bir sıkıntı yaşadı. Nihayet YÖK tarafından o sıkıntılar giderildi. Bu sene biz doktora ve yüksek lisans kontenjanımız alabildik. Onların hepsi yasaklı halledeydi. Verilen usulsüz yüksek lisans diplomaları sebebiyle maalesef YÖK ceza uygulamıştı" dedi.



THK'NİN BORCU "1 MİLYAR 844 MİLYON"



THK'nin otel, iş hanı, ev, dükkan, tarla, zeytinlik gibi taşınmazlarının olduğunu ifade eden Aşcı, Kurumun toplam 108 hava aracının bulunduğunu belirtti.



Aşcı, göreve başladıklarında THK'nin 1 milyar 844 milyon liralık borcu olduğuna dikkati çekerek, "Kayyum bu borçların hiç birisini yapmamıştır. Biz göreve başladığımızda bu borçların hepsi vardı. Biz buraya geldiğimizde rakamları gördüğümüzde aklımız almadı. Türk Hava Kurumu bir dernektir. Bu dernek, bir bankadan 80 milyon dolar kredi çekiyor. Bir dernek 80 milyon dolarlık krediyi ne yapacak. Bu krediyi nasıl ödeyecek? Bankanın vazifesi şu değildir? Krediyi veririm ve kredi karşısında sağlam bir teminat alırım gerisine bakmam. Bankacılık kanunun bunu emretmiyor. Maalesef 80 milyon dolarlık kredi 2013 yılı sonu 2014 yılı başında kullanılmış. Öde öde bitmiyor. Sürekli üzerine faiz biniyor" diye konuştu.



MAHKEME KARARIYLA GETİRİLDİK



Geçen aydan beri yaşanan tartışmalara da değinen Aşcı, Medeni Kanun'a göre 3 kişinin THK yönetimine Kayyum Heyeti olduklarının altını çizdi. Kayyum Heyeti olmak için herhangi bir talepleri olmadığını, tamamen mahkeme kararıyla atandıklarını anlatan Aşcı, bunu bir vatandaşlık görevi olarak gördüklerini kaydetti. Aşcı, sözlerine şöyle devam etti:



"Borç sarmalına girmiş, yaptığı tüm işlerden zarar eden, geliri giderini karşılamayan, hantal yapısından dolayı verimsiz, hatta zararına çalışan, doğal gelir kalemleri sürekli düşen, yönetim organından yoksun olan Türk Hava Kurumunun mahkemeden aldığı izinlerle onların gözetimi ve denetiminde yönetmeye çalıyoruz. Biz hesabımızı mahkemelere ve hatta 10 bankaya her yıl düzenli olarak veriyoruz. Bankalarla uzun görüşmeler sonucunda 10 bankayla 1 milyar 500 milyonluk kısmı yapılandırdıklarını aktardı."



17 AYRI BÖLGEDE KONUŞLANDI



THK'nin en önemli işi ve en çok tartışılan konusunun yangın söndürme uçakları olduğunu dile getiren Aşcı, "2021'de kurum bünyesinde 8 yangın söndürme uçağı, 21 helikopter var. 17 ayrı bölgede konuşlanmış durumda. Sağlık Bakanlığına ambulans helikopter hizmeti veriyoruz" diye konuştu.



UÇAKLAR ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMEDİ



Uçakları yeniden uçurabilmek için 4 milyon dolara ihtiyaç olduğunu anlatan Aşcı, yangın söndürme hizmetinde geçen yıl gibi bu yıl da yer aldıklarını ifade etti.



Aşcı, "THK uçakları çürümeye terk edildi" iddiasına ilişkin ise şunları kaydetti:



"Bu iddia asılsızdır. Göreve başladığımızda 4 helikopter eksiğimiz vardı, Sağlık Bakanlığının uyarısı üzerine eksikliği giderdik. 35 milyon dolarlık teminatı kurtardık. Uçaklar çürümeye terk edilmedi. Şu anda ileri bakım yapıyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurumumuzu ziyaret etti, kendisi de bakım yapıldığını bizzat gördü. TUSAŞ ile yangın uçaklarının tamiri konusunda çalışmamız var. Uçakların bakımına ilişkin maliyetin aşağı yukarı 750 bin dolarlık kısmını Kurum bünyesinden karşılıyoruz."



KULLANILMAYAN UÇAKLAR SATIŞ İÇİN İHALEYE ÇIKARILDI



"Yangın söndürme uçaklarının satılarak tasfiye edildiği" iddiasını da yanıtlayan Aşcı, 5 yıldır kullanılmayan uçakların ihaleyle satışa çıkarıldığını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle satılamadığını, bu uçakların Etimesgut'ta park halinde olduğunu söyledi.



"Kayyum, THK mülklerine çökmek istiyor" eleştirilerini çok insafsız bulduğunu vurgulayan Aşcı, "Bu, eleştiri falan değil. Bizleri kasıtlı olarak yıpratmaya, çalışma şevkini kırmaya yönelik ithamdır. Borç yapılırken kurumun mülkleri zaten bankaya ipotek edilmiş, satamazsınız. En yüksek faiz, en yüksek komisyonla krediler kullanılmış, ödeme yapılmadığı için borç artmış gitmiş. Mülklere çökmeye çalışanlara bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz." dedi.



Aşcı, göreve geldiklerinden beri ekspertiz değeri 4 milyon 839 bin lira olan 8 mülkün, 8 milyon 562 milyon liraya satıldığını anlattı