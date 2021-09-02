Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un cenazesi hastaneden alındı
Giriş Tarihi: 2.9.2021 09:46 Son Güncelleme: 2.9.2021 09:55

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un cenazesi hastaneden alındı

İHA
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un cenazesi hastaneden alındı

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, iki gün önce hayata gözlerini kapamıştı. Şensoy'un cenazesi bu sabah hastane morgundan alındı...

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 2 gün önce İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmişti. Şensoy'un cenazesi bugün Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal tarafından hastane morgundan alındı.

TEŞVİKİYE CAMİİ'NDE CENAZE NAMAZI KILINACAK

Usta tiyatrocu için bugün saat 13.00'da Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek.

Törenin ardından ikindi namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Sonrasında Şensoy'un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un cenazesi hastaneden alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA