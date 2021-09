Usta oyuncu Ferhan Şensoy’a veda

Usta sanatçı ve tiyatrocu Ferhan Şensoy (70) dün son yolculuğuna uğurlandı. Şensoy için ilk tören İstiklal Caddesi'ndeki Ses Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törende kızları Derya ve Müjgan Ferhan Şensoy gözyaşları içinde babalarını ne kadar sevdiklerini anlattı. Taraftarı olduğu Galatasaray bayrağına sarılı olan tabutu sahneye kondu ve saygı duruşunda bulunuldu. Törende eski eşi Derya Baykal , kızları Müjgan Ferhan Şensoy, Derya Şensoy ve oğlu Mert Baykal ile son eşi Elif Durdu Şensoy taziyeleri kabul etti. Usta sanatçı için düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , kavuğunu emanetinde tutan Şevket Çoruh ve Ali Çoruh gibi sanatçılar katıldı. Kürsüye çıkan Derya Baykal, "Değer verdiğiniz bu tiyatroyu her zaman doldurdunuz. Bu tiyatroya bir enkaz halinde geldik. Bu sahnenin üstünde örülmüş bir duvar önünde bir film perdesi her yer kırık dökük. Ama o kadar güzel dostları vardı ki. Her şeyi bu tiyatroya yatırdı. Arkadaşları destek oldu. Ne kazandıysak tiyatroya yatırdık. Çivi çaktırmazdı tiyatroya. Çok güzel oyunlar oynadık. Çok güzel 3 tane çocuğumuz var. Gerçekten hepsinin çok güzel bağları vardı" diye konuştu.Törende konuşan çocukları, babalarını çok sevdiklerini belirterek "Sana hiçbir zaman doyamadık. Baba-kızın aşkı okyanusları aştı. Ne söylesek eksik kalacak" dedi. Bakan Ersoy ise "Sanata verdiği değer için, bize kattığı her şey için ustaya teşekkür ederiz. Onu hiç unutmayacağız" ifadelerini kullandı. Törende sanatçının gitar çaldığı ve oyunlarından bölümlerin yer aldığı bir film de gösterildi. Film gösteriminin bitmesinin ardından Ferhan Şensoy ayakta alkışlandı. Ardından Şensoy'un sahnede bulunan tabutuna karanfiller fırlatıldı. Şensoy'un cenazesi, ikindi vakti Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.