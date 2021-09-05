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Giriş Tarihi: 6.9.2021 00:40 Son Güncelleme: 6.9.2021 00:41

Son Dakika! Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla ve Antalya’da da hissedildi!

Son Dakika! Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla ve Antalya’da da hissedildi!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Ege Denizi açıklarında 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Muğla ilimizin kıyılarına oldukça yakın bir bölgede meydana gelen sarsıntı Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem olayının detayları.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi açıklarında saat 00:27'de 4.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.45 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detayları…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: EGE'DE 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Muğla ve Antalya'da da hissedilen son dakika Ege Denizi deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ


AFAD VERİLERİ

DEPREMİN KONUMU


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Son Dakika! Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla ve Antalya’da da hissedildi!
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