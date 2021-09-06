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Giriş Tarihi: 6.9.2021 22:31

İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yarın gerçekleştirilecek bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre yarın saat 07.00'deki Esenköy-Bostancı,,07.45'teki Bandırma-Bostancı, 08.30'daki Bostancı-Avşa, ve 16.00'daki Avşa-Bostancı seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal oldu.

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İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti
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