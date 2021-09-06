İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre yarın saat 07.00'deki Esenköy-Bostancı,,07.45'teki Bandırma-Bostancı, 08.30'daki Bostancı-Avşa, ve 16.00'daki Avşa-Bostancı seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal oldu.