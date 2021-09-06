’İnsanlık ölmemiş’ dedirten hareket

Gaziantep'ten ATM'den çektiği emekli maaşını kaybeden yaşlı kadının bir aylık nafakası olan parayı bulan vatandaş parayı zabıta aracılığıyla sahibine teslim etti. Parasına yeniden kavuşan yaşlı kadın, "Bir ay boyunca ne yiyeceğimi, evimi nasıl geçindirebileceğimi düşünüyordum. İnsanlık ölmemiş, Allah razı olsun" dedi.

Araban ilçesinde emekli maaşını bankamatikten çeken 67 yaşındaki Rahmey Kundallı, parayı dalgınlıkla cebinden düşürdü. Bir müddet sonra emekli maaşının cebinde olmadığını fark eden Kundallı, bankamatiğin çevresinde ve gezdiği yerlerde parasını bulamayınca, Araban Belediyesi Zabıta Karakoluna müracaat etti. Yolda geçen Hacı Bozan isimli vatandaş ise, yerde içinde para olan bir cüzdan bularak, Araban Belediyesi Zabıta Karakoluna tutanakla teslim etti.

Kaybettiği emekli maaşını bularak kendisine veren Hacı Bozan'a ve belediye zabıtalarına teşekkür eden Kundallı, "Bu ay evimi nasıl geçindireceğim diye kara kara düşünüyordum. Demek ki helal paraymış. Allah'a şükürler olsun. Araban Belediyesi Zabıtalarında ve bulduğu parayı teslim eden Hacı Bozan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; duyarlı vatandaşların zaman zaman ehliyet, pasaport, nüfus cüzdanı, nakdi para, çanta gibi kayıp eşyaları bulup kendilerine teslim ettiklerini, bu eşyaların sahiplerinin bulunması amacıyla tespit ve inceleme çalışması yapıldığını, birçok kez vatandaşlara bu konuda yardımcı olunduğu ifade edildi.