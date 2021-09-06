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Giriş Tarihi: 6.9.2021

Lacivert iklim krizi dosyasıyla raflarda

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Lacivert iklim krizi dosyasıyla raflarda
Turkuvaz Medya tarafından yayımlanan Lacivert dergisi, 82'nci sayısında küresel iklim değişikliğini ele aldı. "İklim- Kriz mi, tehdit mi?" başlığıyla işlenen dosya haberde, meteoroloji mühendisi Adil Tek ile "İklim krizi bir enerji krizidir" başlığıyla bir röportaj yer alıyor. Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar "Türkiye'nin iklim krizi ile mücadelesi" başlıklı bir yazı yazyazdı. Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Buket Atlı ve Oya Ayman ile gerçekleştirilen "Dünyada her 10 kişiden 9'u kirli hava soluyor" başlıklı bir paket röportaj yer alıyor.
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Lacivert iklim krizi dosyasıyla raflarda
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