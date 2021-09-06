Lacivert iklim krizi dosyasıyla raflarda

Turkuvaz Medya
tarafından yayımlanan Lacivert
dergisi, 82'nci sayısında küresel iklim değişikliğini ele aldı. "İklim- Kriz mi, tehdit mi?" başlığıyla işlenen dosya haberde, meteoroloji mühendisi Adil Tek
ile "İklim krizi bir enerji krizidir" başlığıyla bir röportaj yer alıyor. Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar
"Türkiye
'nin iklim krizi ile mücadelesi" başlıklı bir yazı yazyazdı. Prof. Dr. Doğanay Tolunay
, Buket Atlı
ve Oya Ayman
ile gerçekleştirilen "Dünyada her 10 kişiden 9'u kirli hava soluyor" başlıklı bir paket röportaj yer alıyor.