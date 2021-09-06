Okulun ilk günü hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre olay Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yeşilova'da meydana geldi. 42 yaşındaki Öğretmen Zeynel Y., okulların açılmasıyla beraber bugün öğrencileriyle birlikte okula giderek yüz yüz eğitime başladı.



Öğretmen Zeynel Y., çıkış saatiyle birlikte Yeşilova Mahallesi'ndeki evine gitti. Evde rahatsızlanan Zeynel Y. olduğu yere yığıldı. Olayı gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler Zeynel Y.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Kalp krizi geçirdiği belirlenen Zeynel Y. burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Zeynel Y.'nin ölümü Bozova ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu.