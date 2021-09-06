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Giriş Tarihi: 6.9.2021 23:09 Son Güncelleme: 6.9.2021 23:11

Okulun ilk günü hayatını kaybetti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Okulun ilk günü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da görev yaptığı okuldan eve dönen öğretmen Zeynel Y., kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yeşilova'da meydana geldi. 42 yaşındaki Öğretmen Zeynel Y., okulların açılmasıyla beraber bugün öğrencileriyle birlikte okula giderek yüz yüz eğitime başladı.


Öğretmen Zeynel Y., çıkış saatiyle birlikte Yeşilova Mahallesi'ndeki evine gitti. Evde rahatsızlanan Zeynel Y. olduğu yere yığıldı. Olayı gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler Zeynel Y.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Kalp krizi geçirdiği belirlenen Zeynel Y. burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Zeynel Y.'nin ölümü Bozova ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu.

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Okulun ilk günü hayatını kaybetti
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