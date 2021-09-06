SON DAKİKA | Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Yeni dava açıldı

"HUKUKİ SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"



Avukat Dr. Rezan Özdemir yeni gelişme ile ilgili, "Başından beri sürecin içerisinde başkaca faillerin de olduğunu iddia ediyorduk, bütün hukuki yollara başvurduk ve bu iddianameyle yargılama önemli ölçüde genişledi. Bundan sonra da hukuki surecin sonuna kadar takipçisi olacağız, adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için mücadelemiz devam edecek" dedi.