SON DAKİKA | Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Yeni dava açıldı

Son dakika haberleri: Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin cinayetinde katil Cemal Metin Avcı'nın ailesinden şüpheliler Selim Avcı, Eda Avcı, Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme olayı sonrasındaki bir zaman diliminde, birlikte olay mahalline gidip suç delillerini yok ederek, gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirdi. Bu şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.
Başsavcılık aynı aileden olan şüphelilerin ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.
Başsavcılık, hazırladığı 8 sayfalık yeni iddianame ile davanın birleştirilmesini talep etti. Pınar Gültekin davasının 26 Eylül'deki duruşmasında birleştirilme kararının verilmesi bekleniyor. Gültekin ailesinin Avukatı Dr. Rezan Epözdemir, hukukta olağanüstü yol olan kanuna yarına bozma talebinde bulunmuştu.
Adalet Bakanlığı ve Yargıtay bu kişilerin şüpheli olabileceğine dair iddianame düzenlenmesi gerektiğine karar vermişti. Bunun üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'nın eski eşi, annesi ve ortağı için iddianame düzenleyerek, davanın birleştirme talebiyle birlikte, yargılamanın yapıldığı mahkeme olan Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği öğrenildi.
"HUKUKİ SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Avukat Dr. Rezan Özdemir yeni gelişme ile ilgili, "Başından beri sürecin içerisinde başkaca faillerin de olduğunu iddia ediyorduk, bütün hukuki yollara başvurduk ve bu iddianameyle yargılama önemli ölçüde genişledi. Bundan sonra da hukuki surecin sonuna kadar takipçisi olacağız, adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için mücadelemiz devam edecek" dedi.