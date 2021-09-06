Yanan araçta can verdi

Antalya–Burdur karayolu Kızılkaya kavşağında keydana gelen kazada araç sürücüsü Harun Öztürk (38) araç içinde yanarak hayatını kaybetti. Kaza sabah 05:00 sıralarında meydana geldi. Antalya'dan Burdur yönüne giden Harun Öztürk yönetimndeki otomobil Kızılkaya kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında şarampolde kayalıklara çarparak durabildi.

ARAÇ YANDI

Korkunç kaza sonrası araç yanmaya başladı. Yoldan geçenler tarafında müdahale edilen yangın söndürülemedi. Bu sırada gelen Kızılkaya Beldesi İtfaiye ekipleri aynan aracı müdahale ederek söndürüldü. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede araç içerisinde sıkışan Harun Öztürk yanarak can verdi. Kaza ve yangın sonrası yanan araçtan çıkarılan Harun Öztürk kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Harun Öztürk Bucak'ta lokanta işletmeciliği yaptığı belirtildi.