Yangın mağduru çocuklara resim sanatıyla terapi

Milas Süt Birliği, Milas'a bağlı Beyciler Mahallesi'nde başladıktan sonra ilçede 9 mahallede etkili olan orman yangınından olumsuz etkilenen çocukların psikolojilerini düzeltmek için Geleceğimizi Yeşertiyoruz isimli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. İlk proje etkinliği, yangının 3 gün boyunca etkili olduğu ve 11 gün sonra kontrol altına alınarak söndürüldüğü Fesleğen Mahallesi'ndeki ilkokulda yeni eğitim-öğretim yılı açılıyla birlikte gerçekleştirildi.



Pandemi tedbirleri altında gerçekleştirilen proje etkinliğine ve açılış törenine; Milas Milli Eğitim Müdürü Ali Vurgun, Türkiye Süt Üreticileri Birliği Genel Başkan Vekili ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Fesleğen Mahallesi Muhtarı Ferhat Kaba, Milas Süt Birliği Başkan Yardımcısı Nurettin Pinar, Milas Süt Birliği Genel Müdürü Soner Güney, Milas Süt Birliği personeli, Milas Milli Eğitim Müdürlüğü Milas Halk Eğitimi Müdürü Tunahan Bayram, Fesleğen İlkokulu Müdür Velili Yeşim Gülbaş, okul personeli ve öğretmenler, Milas TEMA Sorumlusu Mehmet Nergiz, velililer ve çocuklar katıldı.



YALNIZ PALYAÇO SİHİRBAZLIK GÖSTERİSİYLE ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ



Yalnız Palyaço lakaplı Bülent Fuat Aydoğan, sabah saatlerinde velileriyle okula gelen çocuklara renkli bir hoş geldin gösterisiyle karşıladı. Palyaço ile eğlenen çocuklar, sihirbazlık oyunları sunan ve müzikli etkinlikler gerçekleştiren Yalnız Palyaço'yu ilgiyle takip ederek bol bol alkışladı.

Etkinlik daha sonra okul bahçesine temsili fidan dikimi ile devam etti.



GÖNÜLLÜ RESİM ÖĞRETMENLERİ VE PSİKOLOGLAR EŞLİĞİNDE RESİM YAPTILAR



Geleceğimizi Yeşertiyoruz Projesi etkinlikleri fidan dikimi sonrasında öğrencilerin gönüllü resim öğretmenleri ile Milas Rehberlik Araştırma Merkezi'nden psikologlar eşliğinde sınıfta ve okul bahçesindeki asırlık kestane ağacı gölgesinde resim çizmesi ile devam etti.



Milas Süt Birliği'nin Geleceğimizi Yeşertiyoruz Projesi'ni heyecanla karşıladıklarını ve projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını dile getiren Milas Milli Eğitim Müdürü Ali Vurgun, "Çok acı bir yangın yaşadık, ciğerlerimiz yandı. Bu proje bizim için de büyük önem taşıyor. Çünkü çocuklarımızda yangının oluşturduğu olumsuzlukları en aza indirmeyi ve çocuklarımıza doğa sevgisini kazandırmayı hedefliyor. Renkli görüntülere sahne olan bu değerli proje için Milas Süt Birliği Başkanımız Sayın Ali İhsan Gezgin'e, yönetimine ve personeline, projeye destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.