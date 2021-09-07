Katilin ailesi de yargılanacak

MUğla
'da Cemal Metin Avcı
(32) tarafından boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin
'in ölümüyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten
ve babası Selim Avcı
ile Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karagün
'ün, kasten adam öldürme olayı sonrasında olay mahalline gidip suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek; ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti. Şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir
, "Başından beri surecin içerisinde başkaca faillerin de olduğunu iddia ediyorduk. Bütün hukuki yollara başvurduk ve bu iddianameyle yargılama önemli ölçüde genişledi. Bundan sonra da hukuki surecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için mücadelemiz devam edecek" dedi.