SON DAKİKA! Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla - Datça’da hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Datça açıklarında saat 00:55'de 3.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 9.94 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - EGE DENİZİ'NDE 3.8 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Ege Denizi'nde meydana gelen son dakika depreminin detayları şöyle;