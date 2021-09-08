Bacanak katiline müebbet isteniyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaklaşık bir yıl önce baldızına ve yeğenlerine şiddet uyguladığı gerekçesiyle bacanağnı pompalı tüfekle cadde ortasında öldüren Fatih Erbaş, son kez hakim karşısına çıkıyor. Erbaş'ın müebbet hapsi isteniyor.

Geçtiğimiz yıl 6 Haziran tarihinde, Demirciler Mahallesi Sincan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, baldızına ve yeğenlerine şiddet uyguladığı için bacanağı Fatih Erbaş ile konuşmaya giden 49 yaşındaki Süleyman Özdemir, yaşanan kavga sonrası bacanağı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Yine iddiaya göre Özdemir ile Erbaş arasında yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavganın ardından evden çıkan Erbaş, arabasında bulunan tüfeği alarak, cadde ortasında duran bacanağı Süleyman Özdemir'e peş peşe ateş etti.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalardan ikisinin kafasına ve bacağına isabet ettiği 2 çocuk babası Süleyman Özdemir kanlar içinde yere yığılırken olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçarken yakalandı

Bacanağını öldüren Fatih Erbaş, olay yerinden ayrılıp kaçmaya çalışırken, Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SAVCI MÜEBBET İSTEDİ

Adli tatil öncesi Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin karşısına çıkan bacanak katili Fatih Erbaş, çok pişman olduğunu dile getirmişti. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı, verdiği mütalaada, katil zanlısı hakkında müebbet hapis cezası istemiyle zanlı yarın son kez hakim karşısına çıkacak ve hakkında verilecek cezayı bekleyecek. Gerede ilçesinde infiale neden olan bu mahkeme kararı Özdemir ailesi tarafından merakla bekleniyor.