Doktor Gülnur’u 20 kurşunla öldürmüştü! Akli dengesi yerinde çıktı!

Adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Yılmaz'ın işlediği suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile mütalaa olunur."