Jandarmadan okul çevrelerinde sıkı denetim

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocukların suça sürüklenmesini önlemek, zararlı alışkanlıklardan korumak ve eğitim ve öğretimi güvenli bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla pandemi tedbirlerini kontrol etti.

385 jandarma personelinin katılımıyla, İzmir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan 373 okul çevresinde kontrol ve denetim yapıldı. Jandarma personeli tarafından "Güvenli okul, güvenli gelecek projesi kapsamında" öğrenci, öğretmen, okul servis aracı şoförleri ve velilere yönelik trafik kuralları, kitlesel güvenlik, zararlı alışkanlıklardan korunma eğitimi ve çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi hakkında bilgilendirmeler yaptı.