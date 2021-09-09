Liseli İrem kalbine yenildi!

Ankara'ya 20 km. uzaklıktaki Beytepe köyüne taşınan Gazi Anadolu Lisesi'nde okula yetişmeye çalışan okul servisinden inen İrem Sünger servisten indikten sonra dersin başlamasını beklerken fenalaştı.

OKUL YÖNETİMİNİ SORUMLU TUTTULAR!

Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İrem Sünger kurtarılamazken acılı baba okul yönetimini suçladı. Aileler ikinci bir servise yetişme amacıyla okula yetişme çabası içindeki servislerin hız yapmak zorunda kaldığını ileri sürerek olaydan 08.00'de derse başlama kararı alan okul yönetimini sorumlu tuttular.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ankara'da yeni eğitim öğretim döneminde Beştepe'den Beytepe Mahallesi'ne taşınan Gazi Anadolu Lisesi'nde 10-G sınıfı öğrencisi İrem Sünger servisten indikten sonra dersi beklerken fenalaştı. İrem Sünger okul yöneticilerinin çağırdığı ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZLER ERKEN SAATTE DERSE BAŞLAMA KARARI ALAN OKULA ÇEVRİLDİ

İrem Sünger doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamazken Ankara'nın merkeze 20 km uzağında bir bölgeye taşınan okulda öğrenci servislerinin öğrencileri okula yetiştirme çabasının hemen ardından gelen şok ölüm olayı okul yönetiminin merkeze uzaklığına göre çok erken saatte derse başlama kararı alan okul yönetimine dikkatlerin çevrilmesine neden oldu.

ACILI BABA SABAH'A KONUŞTU: 3 GÜNDÜR UĞRAŞIYORDUM



SABAH'a konuşan acılı baba Ali Sünger ise kızının 06.30'da çok erken saatte alındığını belirterek, "3 gündür uğraşıyordum erken alınıyor diye 7 de okulda oluyordu ders 8 de başlıyordu. ikinci bir servis yapıyormuş sanırım 7.20 de bana haber geldi kalp krizi vefat etti." diye tepki gösterdi. Olayın duyulmasının ardından SABAH'ı arayan okul velileri olayın hemen ardından İrem Sünger'in derste vefat ettiğine dair whatsap grubundan velileri bilgilendirme çabası yapmasına tepki gösterdiler.