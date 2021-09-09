Otellerden beslenen ‘Bebiş’le selfie çekti

Kars Sarıkamış
'ta otel yöneticisi Deniz Demir
, 10 metre kadar yaklaştığı ve 'Bebiş' adını verdiği bozayı ile tehlikeye aldırmadan selfie yaptı. Sarıkamış ormanlarında yaşayan ayılar, kayak merkezindeki otellerin ya da ilçe merkezinin çöp konteynerlerinde yiyecek arıyor. Ayılar, zaman zaman çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıyor. Bayraktepe Kayak Merkezi'ndeki otelin yöneticisi Deniz Demir de çöplükte yiyecek arayan bozayıyı görüntüledi. Demir, tehlikeye aldırmadan 10 metre kadar yaklaştığı ve 'Bebiş' adını verdiği ayı ile selfie yaptı.