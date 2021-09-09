Son dakika haberi: Meteoroloji günlük hava durumu tahmin raporu yayınladı! Dört bölge için kritik sağanak uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıda dört bölgede sağanak yağış olacağı belirtildi. Hava sıcaklığının azalacağı iller sıralanırken kısa süreli fırtına beklenen bölgeler de belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Burdur, Eskişehir, Bolu, Düzce, Ordu, Ardahan çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGARIN HIZI 70 KM'YE ULAŞACAK
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BAZI İLLERE VE BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra iç kesimlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MANİSA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin yer yer çok bulutlu hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık