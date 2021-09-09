Son dakika haberi: Meteoroloji günlük hava durumu tahmin raporu yayınladı! Dört bölge için kritik sağanak uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıda dört bölgede sağanak yağış olacağı belirtildi. Hava sıcaklığının azalacağı iller sıralanırken kısa süreli fırtına beklenen bölgeler de belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Burdur, Eskişehir, Bolu, Düzce, Ordu, Ardahan çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 70 KM'YE ULAŞACAK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE VE BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.