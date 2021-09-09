Türk genç iPhone’un ekranını yakıp, patlatan açık buldu! Kullanıcılar ekonomik ve fiziki zarar görebilir

"KULLANICILARIN ZARAR GÖRMESİNE SEBEP OLABİLİR"

Bu açık sebebiyle kullanıcıların çok büyük derecede etkilenmesine sebep olabileceğini ifade eden Temel, "Bu açık kullanıcıların zarar görmesine sebep olabilir. Bunu Apple'a bildirmeme rağmen henüz böyle bir hatayı kapatamadılar. iPod, iPhone, iPad'lerde gerçekleşen bu açık, halen aktif durumda çalışıyor. Bu tüm kullanıcıların karşılaşabileceği, erişim sağlayabileceği ekran ayarları ile ilgili bir açık. Yanlışlıkla yaptıkları bu işlem yüzünden telefonlarını yakabilirler. Bu garanti kapsamı içinde de değil. Eğer ki böyle bir hata ile karşılaşırsanız, bunun ücretini kendi cebinizden ödemeniz gerekiyor. Bu da gerçekten istemediğimiz bir durum. Bu hatayı yaptığınızda belli bir süre sonra ekranınız kararıyor, sonrasında 'çıt' diye küçük bir ses gelerek ekranınız işlevsiz hale geliyor. Sebebi bir çok defa sistem tarafından ekrana zıt komutlar gönderiliyor, ekran zıt komutları aynı anda karşılayamıyor ve aynı anda milyonlarca komut gönderdiği için ekran bunu desteklemiyor ve ekranı yakıyor" diye konuştu.

Temel, açık sebebiyle kendi ekranının yandığını ve anlaşmalı olduğu bir telefoncudaki test cihazlarında da aynı işlemi yaptığında aynı sonuca ulaştığını ileri sürdü.