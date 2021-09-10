Alanya Gökbel Yaylası’nda kazada araç yan yattı!

Kaza saat 20:00 sıralarında Gökbel Mahallesi'nde meydana geldi. 07 MBT 43 plakalı sürücüsünün adı öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsünün yolun mucurlu olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yatarak devrildi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan 69 yaşındaki kadın Saadet Çevik kazayı hafif yaralı olarak atlattı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelesi yapılırken yaşlı kadının hastaneye gitmek istemediği belirtildi. jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.