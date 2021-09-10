Cunda Adası, diğer bir ismiyle Alibey Adası, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı bir ada olarak bilinmektedir. Özellikle turistik bölgeler arasında yer almasından dolayı oldukça popülerdir. Ayvalık Adaları olarak adlandırılan irili ufaklı 22 adanın içerisinde yerleşime açık tek ada Alibey'dir. MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanmak isteyen yarışmacılar ise 10 Eylül Cuma günü yemeklerini stüdyo dışında yapacaklar. Peki; Cunda Adası nerede? Cunda Adası (Alibey Adası) hangi ilde ve nereye bağlı?
MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLDİ?
MasterChef bu hafta Cunda Ayvalık'ta çekildi. Cunda adası Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yer alıyor.
CUNDA AYVALIK NEREDE?
Alibey Adası ya da Cunda, idari bakımdan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı bir ada. Ayvalık koyundaki Ayvalık Adaları olarak adlandırılan irili ufaklı 22 adanın içerisinde yerleşime açık tek ada Alibey'dir. Türkiye'nin Ege Denizi'nde bulunan 4. büyük adasıdır. (1. Gökçeada, 2. Bozcaada, 3. Uzunada) Konumu gereği Batı Anadolu'da deniz yollarının kesişme noktasında bulunan bir adadır.
Alibey Adası önce Cunda ve Moshonisia (Kokuluada) isimleriyle tanınıyordu. Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nde bahsettiği Yund Adalarının bu bölgeye ait olduğu tahmin edilmektedir.
Adanın nüfusu 2000 yılı itibarıyla 3.000'dir. Ancak bu rakam yazın 20.000'e kadar çıkabilir. Adanın nüfusunun çoğunluğu Girit ve Midilli adalarından Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi zamanında göç eden Türklerden oluşmaktadır. Bu yüzden adanın yaşlı nüfusunun çoğu Yunancayı bilmektedir. Son yıllarda ada nüfusu, emeklilik günlerini sakin bir yörede geçirmek isteyen büyük şehir sakinleri tarafından arttırılmıştır.
CUNDA ADASI ÖZELLİKLERİ
Cunda adası Türkiye'de yer alan ve Ege denizinde bulunan dördüncü büyük ada olma özelliğine sahiptir.
Piri Reis'in haritalarında Cunda adasından 'Yund adaları' olarak geçmektedir.
Cunda adası 1964 yılında bir köprü ile ulaşılabilir bir hale gelmiştir.
Cunda adası Ayvalık adalarının içerisinde yerleşim izni bulunan tek adadır. Diğer Ayvalık adalarının hepsi milli park ilan edilmiştir.
Balıkesir'de yer alan Cunda adası son zamanlarda oldukça popüler bir turizm merkezi haline gelmiştir.
Sessiz sakin yerlerde tatilini geçirmek isteyen kişilere son derece uygun bir tatil yeridir.