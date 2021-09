Merdivendeki silinmiş kan izi, katili ele verdi

İstanbul'da 5 arkadaşıyla kaldığı kiralık dairede silahla vurularak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Cemile Şenel 'in ölümündeki sır perdesi aralandı. Genç kızın, evdeki iki kişinin tartışması sırasında kazayla ateş alan silahla yaşamını yitirdiği belirlendi. Cemile'nin katil zanlılarına güvenlik kameraları ve merdivende silinmiş kan izlerinden ulaşıldı. Esenyurt'ta Fas uyruklu annesi Neval Şenel ile birlikte yaşayan Cemile Şenel, "Arkadaşlarımın yanına gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha geri dönemedi. Polise ihbarda bulunan anne, Sultangazi ilçesinden gelen haberle sarsıldı. Genç bir kızın silahla vurulduğu ve bırakıldığı hastanede hayata veda ettiğini öğrenen acılı anne, kimlik teşhisi için gittiği Adli Tıp 'ta acı haberi aldı. Biricik kızı hayatının baharında ölmüştü..."Trafik kazası geçirdi" denilerek hastaneye bırakılan talihsiz kızın ölümünün ardından, Sultangazi Polisi ile Cinayet Masası ekipleri titiz bir çalışma başlattı. Cemile'yi taşıyan aracın izi sürüldü. Hastane çevresindeki ve getirilmiş olabileceği güzergâhtaki tüm güvenlik ve MOBESE kameraları didik didik edildi. Sonunda söz konusu adrese ulaşıldı. Daireye çıkan apartman merdiveninde silinmiş kan izlerine rastlandı. Daire tespit edildi. Bir hafta önce uyuşturucu baskını yapıldığı bildirilen bu dairede Cemile'nin yanı sıra Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Nusret T . ve kız arkadaşı Aysun Ç.'nin kaldığı ortaya çıkarıldı. Eve baskın düzenlendi. Koltukta kan lekeleri ve iki boş kovana ulaşıldı.İddiaya göre Servet S. ile Nusret T. arasında 3 Eylül gecesi kız meselesinden dolayı tartışma çıktı. Servet S., katil zanlısı Nusret T.'nin kız arkadaşı Aysun Ç.'ye "Aşağıya in" mesajı attı. O sırada Aysun Ç.'nin telefonu Nusret T.'nin elindeydi. Mesajı gören Nusret T. ile Servet S. birbirine girdi. Nusret T. ruhsatsız silahını çıkarınca Servet S. "O silahı çıkardıysan ateş edeceksin" dedi. Nusret T. silahı ateşleyecekken Ramazan R.Ç., arkadaşı Nusret T.'nin eline hamle yaptı. Ateşlenen silahtan çıkan kurşun Cemile Şenel'in koltuk altına saplandı. Ağır yaralanan genç kız, yoldan çevrilen bir araçla götürüldüğü hastanede öldü. Gözaltına alınan 5 kişiden biri olan ve tabanca ile metamfetamin uyuşturucuyla yakalanan Nusret T.'nin (39) kasten yaralama, uyuşturucu, tehdit, yağma gibi olaylardan 25 suç kaydı çıktı. Nusret T., Aysun Ç, Tuğba C., Servet S. ve Ramazan R.Ç. tutuklandı.