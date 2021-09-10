Sübye tarifi: Masterchef Sübye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

SÜBYE NASIL YAPILIR? MASTERCHEF SÜBYE TARİFİ

BEĞENDİLİ SÜBYE NASIL YAPILIR?

Ayvalık restoranlarının meze menüsünde önünüze çıkacak bir diğer mezelerden birisi de beğendili sübye.

Sübye, genellikle kalamarla karıştırılan bir deniz böceği türü.

Ayıklanan sübyelerin defneyaprağı ve şaraplı suda haşlanmasından sonra, kese gibi olan kısmına karides ve beğendi konmasıyla yapılıyor.

SÜBYE NEDİR?

Bir adı da mürekkep balığıdır. Kalamar, Sübye ve Ahtapot aynı familyadan deniz ürünleridir. Rengi kirli sarı, siyah şeritleri ile kahverengine çalar. Şeritler veya halkalar halinde kesilerek mercan, çipura karagöz gibi balıkların avında kullanılır. Eti sert olduğundan iğneden kolay çıkmaz ve balıklar kolaylıkla tutulur.

Sübye denilince bir akla gelen şey ise tatlılarda kullanılan malzemedir. Pirinç sübye olarak adlandırılan bu ürün kıvamı en iyi vermesi ile tercih edilir. Bir de sübye şerbeti vardır bilinen. Sübye şerbeti ya da kavun çekirdeği şerbeti olarak bilinen bu lezzet yüzyıllar öncesinden gelen bir Ege tarifi. Sübye şerbeti tarifi için ilk yapmanız gereken kavun çekirdeklerini güneşte kurutmak olacak.