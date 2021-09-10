Sübye tarifi: Masterchef Sübye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef 2021 yeni bölümleri izleyiciyle buluşuyor. MasterChef 2021'de 3. haftanın son dokunulmazlık oyunu Cunda Adası'nda oynandı. MasterChef'e misafir olan özel konuklar kazanan takımı belirleyecek tadımlar arasında sübye yer aldı. Eti sert olan sübye iğneden kolay kolay çıkmaz ve balıklar da bu şekilde kolaylıkla tutulur. Yarışmacılar bu akşam sübye ile yarışırken en iyi mezeyi hazırlayan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Peki Masterchef sübye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte kolay ve pratik sübye tarifi
Ayvalık restoranlarının meze menüsünde önünüze çıkacak bir diğer mezelerden birisi de beğendili sübye.
Sübye, genellikle kalamarla karıştırılan bir deniz böceği türü.
Ayıklanan sübyelerin defneyaprağı ve şaraplı suda haşlanmasından sonra, kese gibi olan kısmına karides ve beğendi konmasıyla yapılıyor.
Bir adı da mürekkep balığıdır. Kalamar, Sübye ve Ahtapot aynı familyadan deniz ürünleridir. Rengi kirli sarı, siyah şeritleri ile kahverengine çalar. Şeritler veya halkalar halinde kesilerek mercan, çipura karagöz gibi balıkların avında kullanılır. Eti sert olduğundan iğneden kolay çıkmaz ve balıklar kolaylıkla tutulur.
Sübye denilince bir akla gelen şey ise tatlılarda kullanılan malzemedir. Pirinç sübye olarak adlandırılan bu ürün kıvamı en iyi vermesi ile tercih edilir. Bir de sübye şerbeti vardır bilinen. Sübye şerbeti ya da kavun çekirdeği şerbeti olarak bilinen bu lezzet yüzyıllar öncesinden gelen bir Ege tarifi. Sübye şerbeti tarifi için ilk yapmanız gereken kavun çekirdeklerini güneşte kurutmak olacak.