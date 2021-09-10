Yan yola uçan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayıp, öldü

Otomobil ters dönerken, sürücü Çakıroğlu ise araçtan fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilden fırlayan Çakıroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Çakıroğlu'nun cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, ters dönen otomobil ise çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.