Zuladaki eroini Talisca buldu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yaptığı bilgisine ulaşılan bir Tır, TEM Otoyolo İzmit İlçesinde durduruldu.

Araçta yapılan ilk kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, narkotik köpeği Talisca ile yapılan aramalarda, köpeğin Tır'ın kup kısmında ön göğüs boşluğuna tepki vermesi ile araç detaylı inceleme için Kocaeli Bölge Trafik Müdürlüğünde bulunan alana çekilerek detaylı arama gerçekleştirildi.

EROİN VE METAMFETAMİN

Araçta yapılan aramalarda 40 paket halinde 20 kilogram 600 gram eroin ile 2 paket halinde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin tamamlanan sorgusunun ardından Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.